Пушилин посетил окрестности Курахова

Глава ДНР Денис Пушилин посетил взятый под контроль Вооруженных сил России населенный пункт Кураховка. Об этом он рассказал в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

«К сожалению, пока еще не Курахово, но это все очень близко», — отметил он.

Минобороны отчиталось о взятии Кураховки в начале ноября. В тот же день вместе с этим городом ВС РФ взяли под контроль еще пять населенных пунктов в Харковской области и ДНР.

Накануне российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины. Сообщается, что зачистку вела группировка ВС РФ «Центр», которая воюет между реками Соленая и Волчья и ведет наступление в сторону Покровска. Отмечается, что пути отступления из Курахова уже находятся под контролем российских сил.

До этого ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить ВС РФ. Отмечается, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о проблемах с обеспечением у ВСУ в нескольких районах.