Над Брянской областью сбили беспилотники самолетного типа

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны Минобороны России.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, отметил губернатор.

Утром 21 ноября в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что над Калачевским районом уничтожили дрон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.