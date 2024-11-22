Иракские группировки совершили новую атаку на Израиль

Иракские шиитские военизированные группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» заявили о новом обстреле юга Израиля, несмотря на приказ властей усилить контроль за безопасностью в стране после израильских угроз. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что атака на военную цель Израиля произошла вечером 21 ноября.

В публикации отмечается, что группировки продолжат «операции по уничтожению опорных пунктов противника».

18 ноября сообщалось, что вооруженные формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», атаковали цели на юге Израиля.

В конце октября «Исламское сопротивление Ирака» также заявляло об ударе по «жизненно важным» целям в Израиле. Тогда входящее в движение шиитское формирование выполняло задачи на севере страны.

«Исламское сопротивление» объединяет все проиранские шиитские исламистские повстанческие группы в Ираке. Считается, что эту сеть идеологически схожих групп поддерживает Иран. В октябре 2023 года они начали запускать ракеты и беспилотники по базам США в Ираке, Иордании и Сирии, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения. При этом атака 28 января 2024 года закончилась потерями среди американских солдат в Иордании.

Ранее США потребовали от Ирака запретить иранские атаки с его территории.