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На Западе в коррупции заподозрили поставщика ракет Украине

Власти Британии и Франции заподозрили оборонную компанию Thales в коррупции

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Shutterstock

Власти Британии и Франции заподозрили оборонную компанию Thales в коррупции и взяточничестве. Об этом сообщила британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (Serious Fraud Office, SFO) на своем сайте.

«Штаб-квартира Thales Group находится в Париже, а в ее дочерней компании Thales UK работает более 7000 сотрудников в Великобритании на 16 объектах. Следователи из SFO и французского органа Parquet National Financier (PNF) проинформировали компанию о расследовании», — говорится в сообщении британского ведомства.

Компания производит поставляемые на Украину многоцелевые ракеты Martlet и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak.

19 июня французская Thales подписала три соглашения с Украиной в рамках военной помощи.

Ранее Киев тайно получил от Thales новые штурмовые винтовки для испытаний.

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