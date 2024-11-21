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США впервые провели испытательный пуск баллистических ракет PrSM

США впервые провели испытательный залповый пуск баллистических ракет PrSM

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Военные США осуществили учебный запуск новых баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что военные запустили две ракеты с целью гарантированно поразить цель. В корпорации Lockheed Martin, спроектировавшей эту ракету, заявили, что удар продемонстрировал «точность и боеготовность».

Американская армия стала получать данные ракеты в декабре 2023 года. Их можно использовать с реактивных систем залпового огня HIMARS и пусковых установок M270 MLRS.

Подчеркивается, что данные ракеты должны будут прийти на смену ATACMS.

До этого президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным The New York Times, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее британский политик раскритиковал разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по России.

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