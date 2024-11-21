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Украинские адвокаты передали ООН сведения о «пыточных» СБУ

Депутат Дубинский: украинские адвокаты предоставили ООН сведения о пыточных СБУ

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Телеграм-канал Левый берег

Украинские адвокаты передали ООН сведения о существовании «пыточных», где по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) избивают заключенных. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он уточнил, что такие действия зафиксированы в Киевском СИЗО и Бориспольской колонии №119 «Мартусовка».

«Мои адвокаты провели вчера встречу с представителем Верховного комиссара ООН [Фолькера] Тюрка по правам человека. Предоставили новые документы о пыточной СБУ «спортзал» прямо в здании центрального аппарата СБУ в Киеве», — сообщил депутат.

В феврале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что СБУ обустроила пыточные в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что, согласно предварительным данным, в Авдеевке найдены тайные пыточные камеры и захоронения. Он отметил, что Украина держала в заключении людей по политическим мотивам.

Ранее экс-подполковник СБУ описал настроения в спецслужбах Украины словами о Берлине в 1944-м.

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