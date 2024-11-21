Кадыров показал кадры уничтожения склада снарядов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Суджанском направлении. Видео ударов он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Суджанское направление. В этой местности работает группа «Аида» спецназа «АХМАТ» под командованием… Апти Алаудинова», — отметил Кадыров.

Он пояснил, что противник складировал боекомплект в одном из зданий. По мнению главы Чечни, на складе хранилась немалая часть украинских снарядов. По словам Кадырова, после попадания произошла мгновенная детонация, которая «доделала начатое нашими бойцами дело». Он подчеркнул, что всего один FPV-дрон «разнес целый склад».

В четверг, 21 ноября, Вооруженные силы России нанесли удар экспериментальной ракеты по заводу «Южмаш» в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск). Видео опубликовал украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.