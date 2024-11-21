Группировка украинских сил в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики (ДНР) оказалась в огневом мешке. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — сообщил источник.

Информации о том, сколько украинских военных может оказаться в окружении, на данный момент нет. Сообщается, что данный населенный пункт является крупнейшим укрепрайоном на юге региона.

19 ноября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска могут оказаться в окружении на Сватовско-Кременском направлении в Донбассе.

За день до этого сообщалось, что в Курской области попали в полное окружение около тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник сообщает, что 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП попытались выбраться из окружения и были уничтожены почти все, за исключением двоих взятых в плен.

Ранее на Западе предупредили об угрозе окружения ВСУ из-за прорыва дамбы в Курахово.