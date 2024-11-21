В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за сутки составили более 150 военнослужащих.

По данным российского оборонного ведомства, пятеро украинских военных сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, по информации МО РФ, потеряли более 34 540 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты и другую технику.

В среду, 20 ноября, украинские войска впервые попытались атаковать Курскую область с использованием англо-французских ракет большой дальности Storm Shadow. Позднее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, расположенной в Курской области. 11 ноября ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры.

Ранее стали известны подробности атаки ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.