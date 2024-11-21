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Рогов заявил, что российские силы водрузили флаг в центре Курахово в ДНР

Рогов: ВС водрузили флаг России в центре Курахово в ДНР

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Shutterstock

Российские военные водрузили национальный триколор в центре Курахово в Донецкой народной республике. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские подразделения дальше продвинулись в северной части города, в том числе по южному берегу Кураховского водохранилища. Он добавил, что городе основные наступательные действия идут вдоль Запорожского проспекта.

В начале ноября Рогов рассказал, что российская армия зашла в село Трудовое, которое находится южнее города Курахово в западной части ДНР. По его данным, в селе почти закончили зачистку от ВСУ. По его словам, российская армия развивает успех, приближаясь к Курахово.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.

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