ФСБ и Росгвардия нашли скрытый склад с боеприпасами в российском регионе

Сотрудники ФСБ и разведчики Росгвардии обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) скрытый полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии на сайте ведомства.

«Росгвардейцы изъяли около четырех тысяч патронов различного калибра для стрелкового оружия, 30 штук 152-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных снарядов, 117 взрывателей для 122-миллиметровых снарядов, 46 штук 125-миллиметровых танковых снарядов», — говорится в публикации.

По данным ведомства, склад был обнаружен при проведении специальных разведывательных мероприятий в ЛНР. Обнаруженные боеприпасы переданы для дальнейшего разбирательства.

17 ноября в ходе проведения комплексного профилактического мероприятия в одном из населенных пунктов ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами и оружием иностранного производства. Сообщалось, что в тайнике был найден гранатомет и снаряды для него, а также свыше 600 патронов различного калибра. Кроме того, в схроне обнаружили минометные и противотанковые заряды. Среди прочего сотрудники ведомства нашли наступательные и оборонительные ручные гранаты.

Ранее под Селидово нашли заминированные схроны ВСУ.