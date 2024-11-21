Взрывы повредили промышленное предприятие в Днепропетровске

В Днепропетровске произошли взрывы, которые повредили промышленное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

«На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровске. Также в городе произошло два пожара», — рассказал чиновник.

Наименование предприятия не уточняется.

Кроме того, в ночь на 21 ноября были повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в регионе прозвучало не менее 288 взрывов, после чего властям поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

18 ноября в Запорожской области также произошла серия взрывов, из-за чего более 15,6 тысячи абонентов остались без света.

Ранее Рогов сообщил об ударе по украинскому оборонному заводу в Сумской области.