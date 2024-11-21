Стало известно, что обещанные Украине ракеты ATACMS утратили пригодность

Некоторые из ракет ATACMS, обещанных США Украине, вышли из строя еще в 2015 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные анализа бюджетных документов Пентагона.

Отмечается, что в 2016 финансовом году американская армия потратила $30,1 млн на усовершенствование 10 таких ракет, чтобы продлить их срок эксплуатации на 10 лет. Следовательно, к 2025 году эти ракеты снова будут непригодны для применения.

В документе говорится, что с 2016 по 2021 финансовый год армия Соединенных Штатов потратила $1,22 млрд на модернизацию 1075 единиц ракет ATACMS. В 2020 году было дополнительно приобретено 240 новых ракет. Таким образом, в марте 2023 года общее количество таких ракет составило 1575 единиц.

Стоимость одной ракеты ATACMS составляет около $1 млн.

По данным агентства, США прибегли к возможности избавиться от устаревающих ракет, таких как ATACMS, одновременно обновляя свои арсеналы за счет финансирования, выделенного под оказание «военной помощи Украине».

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее эксперт рассказал об успешном перехвате ATACMS российскими военными.