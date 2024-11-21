Глава Ростовской области сообщил об атаке беспилотника на регион

Ночью 21 ноября украинские войска с помощью беспилотника попытались совершить атаку на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами ПВО в Мясниковском районе уничтожен один БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет. Силы и средства ПВО продолжают работу», — сообщил глава области.

Также минувшей ночью объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал село Стригуны Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадала девушка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Пациентке оказывают всю необходимую помощь, заверил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно количество поврежденных домов и квартир в Белгородской области от атак ВСУ.