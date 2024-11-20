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В Киеве объявили воздушную тревогу

Мэр Кличко заявил, что в Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлен сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Не игнорируйте воздушную тревогу, которая уже объявлена ​​в Киеве. Ракетная опасность! Направляйтесь в укрытие!» — написал глава города.

Украинское издание Страна.ua отметило, что сейчас жители украинской столицы массово спускаются в укрытия.

В ночь на 20 ноября в Киеве и Черниговской области Украины произошли взрывы. На территории нескольких украинских регионов была объявлена воздушная тревога.

Позже новостной сайт ТСН.ua сообщил, что в Киеве снова прозвучали взрывы. Аналогичная ситуация произошла в Броварах. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области звучала воздушная тревога.

На этом фоне посольство США в Киеве объявило о закрытии диппредставительства. Дипломаты приняли решение, сославшись на сообщения о якобы возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.

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