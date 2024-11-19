В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности, добавил Гусев.

16 ноября в Министерстве обороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью.

Гусев уточнил, что обломки дрона упали на территорию нежилого объекта. По его словам, в результате возгорания никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.