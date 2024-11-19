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Ветеранов СВО могут обеспечить бионическими протезами из Китая

Цивилева: ветеранам СВО могут предоставить бионические протезы из Китая

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Travis Teo/Reuters

В России рассматривается возможность предоставить тяжелораненым ветеранам специальной военной операции (СВО) на Украине бионические протезы из Китая. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, передает РИА Новости.

«У них (у Китая. — «Газета.Ru») есть бионические протезы, позволяющие вживлять чип не только в мышечное волокно, но и даже в головной мозг и полностью воспроизводить движение», — сказала замглавы оборонного ведомства.

Цивилева добавила, что российскому правительству необходимо задействовать своих партнеров, чтобы обеспечить ветеранов СВО лучшими протезами.

14 ноября Цивилева сообщила, что участникам спецоперации, получившим инвалидность в результате ранения в зоне СВО, назначат дополнительные выплаты в 1 млн рублей. Она уточнила, что этот порядок будет распространен на всех бойцов со дня начала операции.

Ранее в Минобороны рассказали, как экс-бойцы ЧВК могут получить статус ветерана СВО.

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