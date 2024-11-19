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Российские войска нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области

МО: группировка «Север» ударила по позициям девяти бригад ВСУ в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Север» нанесли поражение девяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские войска ударили по позициям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

По информации министерства, украинские войска располагались в районе населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка.

Из этой же сводки следует, что за прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили до 320 военнослужащих. Российские войска также уничтожили два танка, боевую машину пехоты Bradley, 15 боевых бронированных автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее советник Байдена объяснил причины трудностей ВСУ на фронте.

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