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Российская армия получила партию дронов «Жар-птица»

ТАСС: российские солдаты в зоне СВО получили партию дронов «Жар-птица»

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Телеграм-канал «ТАСС»

Находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине солдаты ВС РФ получили партию беспилотников-камикадзе «Жар-птица». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

«FPV-дрон, 10-дюймовый, мы назвали его «Жар-птица» в честь русских сказок. Это дрон-камикадзе, но также он может нести на себе иную полезную нагрузку, быть разведчиком», — рассказал журналистам представитель разработчика БПЛА.

По его словам, российские бойцы признали эффективность беспилотника: свои задачи он исправно выполняет.

Также в Народном фронте сообщили о проведении испытаний крылатого дрона OG-40, который сможет осуществлять разведку, доставлять грузы и выполнять функцию барражирующего боеприпаса.

19 ноября стало известно, что солдаты ВС РФ получили партию ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и управляемых боеприпасов «Краснополь» в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии.

Ранее в зону СВО направили новую партию «Солнцепеков».

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Операция на Украине
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