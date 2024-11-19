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Зеленский утверждает, что в России растет численность северокорейских войск

Зеленский: численность войск КНДР в России может вырасти до 100 тысяч человек

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность северокорейских войск в России может вырасти до 100 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, украинский глава сделал это заявление в ходе обращения к европейскому парламенту по видеосвязи.

10 ноября газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Украины писала, что Вооруженные силы России собрали 50 тысяч солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление в Курской области.

По оценке американской стороны, РФ сосредоточила силы, не выводя солдат с востока Украины, что позволило ей оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

В начале ноября газета The Washington Post писала, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог отправить северокорейские войска на территорию России для потенциального участия в спецоперации, поскольку он хочет находиться в центре международного внимания. Кроме того, как утверждают авторы материала, Северная Корея нуждается в деньгах и иностранной валюте, в связи с чем участие солдат в военном конфликте может принести стране необходимые финансовые ресурсы.

Ранее в Госдепе оценили возможности побудить Северную Корею к диалогу с США.

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