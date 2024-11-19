В Турции предупредили Запад о риске ядерного конфликта

Власти Турции при контактах с западными странами регулярно поднимают вопрос о риске ядерной эскалации из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил неназванный дипломатический источник в турецкой столице, передает РИА Новости.

«Конечно же, опасения вокруг ядерного конфликта имеются, ситуация (на Украине - прим. ред.) вызывает значительные опасения относительно этого риска (ядерного конфликта - прим. ред.)», — заявил он.

По данным источника, турецкие власти при контактах с западными партнерами всегда поднимают этот вопрос и предупреждают о возможном риске.

До этого председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель заявил, что США намеренно разжигают ядерный конфликт с Россией посредством размещения ракет в Европе. По его словам, американские власти хотят устроить «контролируемую эскалацию» конфликта с российской стороной, чтобы разрушительные последствия легли на европейских союзников.

Ранее в Германии оценили вероятность размещения в стране ядерного оружия США.