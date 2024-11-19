В генштабе ВСУ не подтвердили первые удары ракетами ATACMS по территории России

В генштабе Вооруженных сил Украины не подтвердили информацию о первом ударе ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает украинский «24 канал».

Перед этим сведения о возможном ударе распространило издание «РБК-Украина».

19 ноября стало известно, что Госдеп США подтвердил разрешение бить ракетами вглубь России. Об этом в интервью бразильской газете O Globo сообщил помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. Он подчеркнул, что это решение даст Украине «больше возможностей защищаться» и, как считают в Вашингтоне, подтолкнет Россию к переговорам.

17 ноября газета The New York Times писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее сообщалось, что военные РФ отслеживают сообщения о возможном применении ракет ATACMS.