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Российский боец рассказал о бегстве ВСУ после встречи с ВС РФ

Снайпер «Панда»: военные ВСУ бросили винтовки M-16 и бежали от спецназа России

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций на Херсонском направлении после столкновения с бойцами подразделений специального назначения российской группировки войск «Днепр», бросив свое вооружение. Об этом РИА Новости сообщил снайпер с позывным «Панда».

«[Обстановка] напряженная, но терпимая. Зашли на позиции противника и увидели брошенное оружие натовского образца. Винтовки М-16, гранаты. Были, да, и иностранные гранаты», — сказал военный.

«Панда» уточнил, что украинские военнослужащие решили сбежать со своих позиций, когда российские подразделения начали к ним приближаться.

13 ноября в пророссийском подполье сообщили, что порядка 20 солдат ВСУ самовольно оставили свои позиции в Курской области. По их данным, бегство военных ставит находящуюся в российском регионе группировку украинских войск под угрозу окружения.

15 ноября в Минобороны РФ сообщили, что за неделю на линии боевого соприкосновения в зоне СВО сдался в плен 41 украинский военнослужащий. По данным ведомства, за это время потери ВСУ составили более 4,7 тыс. военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе и западных.

Ранее солдатам ВСУ запретили употреблять слово «отступление» в разговорах со СМИ.

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