В Тульской области объявили об опасности атаки беспилотников

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщает министерство региональной безопасности.

Власти призвали население Тульской области проявлять бдительность и сообщать о происшествиях по телефонам экстренных служб.

18 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над регионом 26 беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на понедельник, 18 ноября, на территории Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Он подчеркнул, что подразделения противовоздушной обороны готовы отразить возможный удар дронов.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.