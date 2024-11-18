«Хезболла» заявила о ликвидации руководителя своей информационной службы

Ливанское шиитское движение «Хезболла» подтвердило ликвидацию руководителя своей информационной службы Мухаммеда Афифа в результате израильского авиаудара в Бейруте. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Он был примером верного брата, сильного сторонника, хранителя голоса сопротивления», — отмечается в публикации.

В сообщении говорится о том, что Афиф любил называть бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, уничтоженного истребителями ВВС Израиля, своим отцом.

Накануне ливанский телеканал Al Jadeed сообщил, что Афиф был уничтожен в результате атаки израильских ВВС в центре Бейрута.

12 ноября новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет. Израильские войска будут атаковать «Хезболлу» до тех пор, пока не достигнут всех поставленных целей, подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее сообщалось, что представитель США полетел в Бейрут на переговоры о перемирии.