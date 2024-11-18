Разрешение Вашингтона на атаки по российской территории американскими ракетами ATACMS не означает автоматического одобрения использовать британские ракеты Storm Shadow. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании, сообщает газета Times.

По имеющимся у нее информации, технические характеристики ракет ATACMS и Storm Shadow отличаются, поэтому их применение рассматривается отдельно. Лондон пытается оказать давление на Вашингтон с тем, чтобы США разрешили применять Storm Shadow по территории России. Times отмечает, что, хотя речь идет о британских ракетах, их использование основано на американских технологиях, поэтому необходимо получить разрешение у Вашингтона.

18 ноября член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что мирная передача власти в США может не состояться, если нынешняя администрация Белого дома официально подтвердит разрешение Киеву на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.