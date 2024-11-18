В конгрессе объяснили, почему разрешение США на удары по России ничего не изменит

Решение президента Джо Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по России не станет поворотным моментом в конфликте на Украине, передает NPR со ссылкой на источник в конгрессе США.

По его словам, шаг американской стороны не переломит ситуацию, так как количество таких ракет ограничено. Кроме того, у украинской стороны уже есть БПЛА, которые она использует для поражения целей на территории РФ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Первой о решении действующего президента США Джо Байдена позволить Украине бить по России ракетами ATACMS с дальностью применения до 300 км написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует. Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее была названа основная цель ударов Киева по РФ ракетами ATACMS.