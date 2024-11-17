Силы ПВО сбили украинские беспилотники над двумя регионами России

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, попытки Киева совершить атаки на объекты РФ с применением дронов самолетного типа были пресечены 17 ноября с 16:40 до 18:00 мск.

Два дрона сбиты над Брянской областью, три — над Курской.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что два беспилотника сбили силы противовоздушной обороны в Брянской области.

Вечером 17 ноября силы противовоздушной обороны сбили две украинские управляемые бомбы над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Ранее на видео попал момент пролета беспилотника и зарево от взрыва на заводе в Ижевске.