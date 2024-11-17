В Раде заявили, что энергетика не получила критических повреждений при атаке РФ

Энергетика Украины не получила критических повреждений в результате последней массированной атаки России. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики, нардеп Сергей Нагорняк в эфире телеканала Киев 24 news.

По его оценке, в течение 2-3 дней работа поврежденных объектов будет возобновлена.

Утром 17 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» против страны с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Украинский энергетический холдинг ДТЭК рассказал о серьезных повреждениях на ряде тепловых электростанций. В стране также зафиксировали экстренные отключения электроэнергии.

В российском Минобороны днем заявили о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим военно-промышленный комплекс страны.

Ранее на Украине была обесточена часть железных дорог.