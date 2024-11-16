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Система ПВО сбила два дрона над Орловской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили два беспилотника над Орловской областью

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kalashnikovgroup.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 21:40 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА <…> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник применил дроны самолетного типа.

В ночь на субботу, 16 ноября, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении двух беспилотников самолетного типа над регионом.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что около 22:30 над Брянской областью были перехвачены четыре украинских дрона. Незадолго до этого дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Средства противовоздушной обороны также предотвратили налет дронов на Орловскую область, а Курскую область за час атаковали 15 беспилотников украинских войск.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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