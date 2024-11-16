Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 500 военнослужащих в зоне ответственности группировок российских войск «Север» и «Запад» в Донецкой народной республике и Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Севера» в населенных пунктах Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск Харьковской области нанесли поражение иностранным наемникам, военнослужащим и технике ВСУ. На этом участке фронта украинская армия потеряла до 70 бойцов, четыре 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30,а также два склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кировск, Терны и Красный Лиман ДНР.

Силы РФ отразили контратаки штурмовых групп двух украинских бригад. В ДНР ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 американского производства, девять машин, реактивную систему залпового огня «Партизан», 155-мм самоходную артустановку «Krab» польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два 105-мм орудия М119 производства США, а также три склада боеприпасов.

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