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Названо главное последствие штурма Россией Купянска для ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Купянск — один из важнейших районов логистики для ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Купянск является одним из важнейших районов логистики для украинской армии на Харьковском направлении. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что в Купянске сегодня идут жесткие бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) приходят в себя после российского прорыва.

«Это один из важнейших районов транспортных узлов и логистики для Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Оттуда отекла часть сил ВСУ на Курское направление, тем не менее там еще достаточно у них возможностей, чтобы оказывать сопротивление», — сказал Дандыкин.

По мнению военного эксперта, потеря Купянска для Украины будет означать потерю стратегически важного населенного пункта для ВСУ.

15 ноября британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российская армия стремительно продвигается в районе Купянска в Харьковской области.

Ранее российский боец рассказал о «выжигании» обороны ВСУ под Купянском.

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