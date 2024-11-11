ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Октябрьский Белгородского района в результате атаки FPV-дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля», — сообщил он.

Губернатор добавил, что в Шебекинском муниципальном округе в селе Новая Таволжанка в результате прямого попадания снаряда была разрушена часть двухквартирного жилого дома, кроме того, была повреждена газовая труба.

По словам Гладкова, во второй части дома были повреждены кровля, окна, а также забор и хозяйственные постройки. Кроме того, в четырех соседних домовладениях выбито остекление, посечены кровли и фасады.

Среди прочего в хуторе Балки вследствие атаки беспилотного летательного аппарата огнем был уничтожен частный дом. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. По предварительным данным пострадавших нет.

Накануне дроны ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе Шебекино, который расположен в Белгородской области. Губернатор Гладков сообщил, что здание находится на улице Шумилова.

Ранее ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР.