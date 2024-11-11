Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили по трем населенным пунктам в Белгородской области

close
Stringer/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Октябрьский Белгородского района в результате атаки FPV-дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля», — сообщил он.

Губернатор добавил, что в Шебекинском муниципальном округе в селе Новая Таволжанка в результате прямого попадания снаряда была разрушена часть двухквартирного жилого дома, кроме того, была повреждена газовая труба.

По словам Гладкова, во второй части дома были повреждены кровля, окна, а также забор и хозяйственные постройки. Кроме того, в четырех соседних домовладениях выбито остекление, посечены кровли и фасады.

Среди прочего в хуторе Балки вследствие атаки беспилотного летательного аппарата огнем был уничтожен частный дом. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. По предварительным данным пострадавших нет.

Накануне дроны ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе Шебекино, который расположен в Белгородской области. Губернатор Гладков сообщил, что здание находится на улице Шумилова.

Ранее ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами