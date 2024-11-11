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Зеленский заявил о решении усилить систему ПВО на Украине

Зеленский сообщил, что хочет усилить систему ПВО

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет улучшить систему противовоздушной обороны (ПВО) в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, у страны есть перспективы в развитии этой сферы. Зеленский добавил, что на данный момент продолжается исполнение предыдущих решений о совершенствовании и оснащении системы ПВО. Помимо этого, украинский лидер сообщил о разработке собственных авиабомб.

До этого Зеленский заявил, что Кураховское и Покровское (Красноармейское) направления фронта — самые сложные для Вооруженных сил Украины. По его словам, военное командование и командования бригад в текущий момент работают над усилением позиций.

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ближайшие 70 дней будут самыми тяжелыми для украинских войск в психологическом плане на фоне скорого официального утверждения итогов президентских выборов в Соединенных Штатах.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Зеленскому нужно подать в отставку.

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