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Раскрыты потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад»

Минобороны: ВСУ потеряли до 530 человек в зоне ответственности группы «Запад»

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РИА «Новости»

Российские военные группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили до 530 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие уничтожили также станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два полевых склада с боеприпасами.

Кроме того, российские военнослужащие подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Колесниковку в Харьковской области. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил офицеров и солдат 343-го мотострелкового полка с освобождением села.

Ранее российские солдаты заставили ВСУ покинуть село в Харьковской области.

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