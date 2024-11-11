Российские военные группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили до 530 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие уничтожили также станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два полевых склада с боеприпасами.

Кроме того, российские военнослужащие подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Колесниковку в Харьковской области. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил офицеров и солдат 343-го мотострелкового полка с освобождением села.

Ранее российские солдаты заставили ВСУ покинуть село в Харьковской области.