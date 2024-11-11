В Курской области российские войска нанесли очередное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Удары наносились силами армейской авиации и артиллерии.

Бои шли в районе населенных пунктов Агроном, Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово и Черкасское Поречное.

Поражение нанесено 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированным бригадам, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 36-й бригаде морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й, 129-й бригадам территориальной обороны Вооруженных сил Украины и 17-й бригаде нацгвардии Украины.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по резервам ВСУ в Сумской области Украины, в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Сумы. Под огонь оперативно-тактической авиации и ракетных войск попали 22-я, 41-я, 44-я и 115-я механизированные бригады, 17-я танковая бригада, 95-я десантно-штурмовая бригада, а также 103-я бригада территориальной обороны ВСУ и 1-я бригада нацгвардии Украины.

11 ноября испанская газета El Pais рассказала, что численность солдат Вооруженных сил Украины, задействованных в операции в Курской области, превышает количество украинских военных в Донбассе.

Ранее главком ВСУ назвал цели Киева в Курской области.