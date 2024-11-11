Обстановка в Колесниковке в Харьковской области остается опасной после освобождения Вооруженными силами России. Об этом сообщил РИА Новости глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

«Обстановка сейчас в этом и других ранее освобожденных населенных пунктах тяжелая. Мы проводим работу по выявлению присутствия там мирных жителей и возможности оказания им необходимой помощи», — рассказал чиновник.

По словам Ганчева, ВС РФ продолжают продвигаться к Осколу, выравнивая линию фронта вдоль реки и в направлении Глушковки и Боровой. Сообщается об эвакуации 11 прилежащих к фронту сел и деревень.

«На примере других населенных пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура происходит. Боевики киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — заявил Ганчев.

До этого министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелков со взятием Колесниковки в Харьковской области.

Ранее Mash сообщил об освобождении трех населенных пункта в Курской области.