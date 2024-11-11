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ВСУ обстреляли Шебекино и село Архангельское в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский муниципальный округ

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский муниципальный округ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших.

В городе Шебекино во время обстрела пострадало остекление трех частных домовладений и надворной постройки. Осколки от снарядов посекли три легковых автомобиля.

В селе Архангельском в трех частных домах после обстрелов оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном из домов пострадала газовая труба, но специалисты устранили утечку газа. Кроме того, повреждения получила линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, заключил Гладков.

Накануне дроны ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе Шебекино, который расположен в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что здание находится на улице Шумилова.

Из-за действий украинских военных пострадал мужчина. Он навещал сына, квартира которого находится на третьем этаже дома.

Ранее ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР.

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