В Британии не ждут, что Трамп отвернется от НАТО

США во главе с Дональдом Трампом «не отвернутся» от НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова приводит телеканал Sky News.

«Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса. Они признают важность предотвращения дальнейших конфликтов в Европе», — заявил глава британского оборонного ведомства.

Хили также отметил, что европейские страны, которые состоят в альянсе, должны делать больше для его финансирования. Министр также выразил надежду, что США продолжат поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

9 ноября бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил о «внутренней напряженности» внутри Североатлантического альянса из-за возвращения Трампа, который неоднократно делал резкие замечания в адрес военного блока.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. За пост боролись Трамп и Харрис. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Согласно предварительным подсчетам, Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Официально результаты выборов утвердят в декабре.

Ранее стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО.