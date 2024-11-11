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В вузах РФ обучается 31 тыс. участников СВО и их детей

Минобрнауки: в вузах РФ учатся 31 тыс. участников СВО и их детей

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В вузах РФ учатся 31 тыс. участников СВО и их детей. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский,передает ТАСС.

«Особые права по программам бакалавриата и специалитета предусмотрены федеральным законом об образовании РФ», — заявил чиновник на круглом столе на тему «Новой элите страны — высшее образование!» фракции «Справедливая России — За правду».

До этого глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил дать образовательным организациям высшего образования право не взимать плату за обучение с детей участников спецоперации, обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг. Это необходимо, чтобы сбалансировать права участников СВО и их детей, обучающихся за счет бюджетных средств и своих средств.

Ранее участникам СВО до 30 лет разрешили поступать в военные вузы.

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