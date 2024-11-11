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В Воронежской области сбили несколько дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили несколько дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Точное количество сбитых беспилотников не сообщается.

Ночью в Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников.

Накануне поздно вечером в министерстве обороны России сообщили, что над территориями Курской и Белгородской областей уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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