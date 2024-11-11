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Системы ПВО за ночь сбили 13 дронов над двумя регионами РФ

Минобороны РФ: над Курской и Белгородской областями за ночь сбили 13 дронов

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Средства противовоздушной обороны в ночь на 11 ноября ликвидировали 13 украинских крылатых дронов над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«12 БПЛА [были уничтожены] над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ближе к утру об угрозе атаки беспилотников предупреждали также власти Липецкой и Воронежской областей. Информации о налете дронов в эти регионы нет.

Утром прошлого дня ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву. По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над российскими регионами сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что брянский подросток получил ранение ноги из-за атаки БПЛА.

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