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В Липецкой области предупредили о возможной атаке беспилотников

Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности — «желтый уровень». Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 5:13 по московскому времени.

10 ноября утром ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву. По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над российскими регионами сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, как украинские дроны обходят российские системы ПВО.

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Атаки БПЛА на Россию
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