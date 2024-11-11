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Рогов заявил, что войска РФ освободили Макаровку в ДНР

Рогов заявил, что ВС России освободили село Макаровка в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль село Макаровка, расположенное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Макаровка наша!» — написал он.

По словам Рогова, населенный пункт был взят в результате активных и решительных действий штурмовых подразделений 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа.

Макаровка расположена на Времевском направлении, которое находится на стыке Запорожской области и ДНР.

10 ноября в министерстве обороны России рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волченка в Донецкой народной республике.

В тот же день ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что на территории города Курахово в ДНР проходят городские бои.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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