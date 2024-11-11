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В Курской области предупредили об угрозе атаки дронов

Смирнов: в Курской области объявили об опасности атаки беспилотников

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Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 3:12 по московскому времени.

Смирнов подчеркнул, что силы и средства подразделений противовоздушной обороны привели в готовность, чтобы отразить возможную атаку дронов.

Накануне Минобороны России сообщало, что над территориями Курской и Белгородской областей ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Попытку атаки дронов пресекли около 23:00 по московскому времени.

10 ноября утром ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву. По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над российскими регионами сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный аналитик объяснил, почему беспилотники залетают вглубь России.

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