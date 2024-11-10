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Франция собирается поставить Киеву дополнительную партию ракет

Министр Лекорню: Франция поставит Украине новую партию ракет SCALP

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Lewis Joly/AP

Франция собирается поставить Украине дополнительную партию ракет SCALP, а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, снаряды хотят поставить Киеву «для ударов за пределами линии фронта», как президент страны Эммануэль Макрон обещал главе Украины Владимиру Зеленскому.

Глава французского оборонного ведомства отметил, что Париж продолжит помогать Киеву, что, по его словам, должно позволить украинским властям рассмотреть некоторые «политические решения».

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве выступил за то, чтобы ВСУ получили право атаковать объекты на российской территории. В августе дипломат по итогам неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе заявил, что, если Запад снимет ограничения на использование иностранного вооружения против России, это не вызовет прямую войну с Москвой.

Ранее во Франции раскрыли, когда Украина может получить разрешение бить вглубь России.

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