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Солдат ВСУ обрадовался давшим ему воды российским штурмовикам

РИА Новости: солдат ВСУ обрадовался поделившимся с ним водой российским военным

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Ivan Antypenko/Reuters

Оставшийся без воды и еды украинский солдат обрадовался появлению в своем окопе российских военных. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 255 мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Аю».

По его словам, российская штурмовая группа, войдя на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружила там украинского военного, у которого не было ни еды, ни воды. Поэтому солдат ВСУ даже обрадовался приходу российских штурмовиков, которые дали ему воды.

«Аю» подчеркнул, что украинским военным командование пять дней обещало сбросить с беспилотника продовольствие, но так этого и не сделало.

Российский штурмовик отметил, что во время боев у противника есть фанатики, которые бьется до последнего, но в основном украинские солдаты, мобилизованные и контрактники, сдаются в плен или убегают.

3 ноября ветеран ВСУ, адвокат Маси Найем заявил, что Украина подпишет капитуляцию, если не мобилизует 160 тысяч человек за два месяца.

Ранее украинский волонтер призвала к массовой мобилизации женщин.

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