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Стало известно каким будет ответ Ирана на атаку Израиля

WSJ: Иран может задействовать регулярную армию при ответе на удар Израиля

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Shutterstock

Иран может сделать ответный удар по Израилю более масштабным благодаря привлечению регулярной армии. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылающейся на источники.

В публикации обратили внимание, что это решение иранские власти приняли с учетом потерь среди своих военнослужащих и гражданских лиц из-за израильских ударов.

В субботу, 2 ноября, стало известно, что Иран может ударить по территории Израиля в ближайшие два-три дня.

В этот же день администрация президента США Джо Байдена предостерегла Иран от нового нападения на Израиль, так как Соединенные Штаты не смогут сдержать еврейское государство в случае ответа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

До этого высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской республике, нанесенный 26 октября.

Ранее израильскую атаку назвали «абсолютно позорной» для Ирана.

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