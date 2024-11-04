Стало известно каким будет ответ Ирана на атаку Израиля

Иран может сделать ответный удар по Израилю более масштабным благодаря привлечению регулярной армии. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылающейся на источники.

В публикации обратили внимание, что это решение иранские власти приняли с учетом потерь среди своих военнослужащих и гражданских лиц из-за израильских ударов.

В субботу, 2 ноября, стало известно, что Иран может ударить по территории Израиля в ближайшие два-три дня.

В этот же день администрация президента США Джо Байдена предостерегла Иран от нового нападения на Израиль, так как Соединенные Штаты не смогут сдержать еврейское государство в случае ответа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

До этого высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской республике, нанесенный 26 октября.

Ранее израильскую атаку назвали «абсолютно позорной» для Ирана.