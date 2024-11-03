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Российские военные сбили беспилотник ВСУ над приграничным регионом РФ

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дрона произошло в 14.50 по московскому времени.

Утром 3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки более 30 раз атаковали регион беспилотниками и снарядами. Днем он написал, что ВСУ с помощью дрона нанесли удар по хутору Киселёв Волоконовского района. В результате детонации взрывного устройства тяжелые травмы получил мирный житель. Бригада скорой помощи не успела спасти мужчину.

В воскресенье глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что трое жителей слободы Белая Беловского района пострадали в результате атаки украинских беспилотников. При этом за ночь российские средства ПВО сбили над территорией Курской области 61 беспилотник.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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