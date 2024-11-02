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На Украине опасаются последствий потери позиций у Дзержинска

NYT: потери позиций у Дзержинска могут привести к катастрофическим последствиям

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название — Торецк), могут стать катастрофическими. Об этом сообщает издание New York Times.

«Украинские военные заявили, что российский прорыв здесь может иметь катастрофические последствия для обороны их страны», — говорится в публикации.

По словам командира батальона 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Несквик, если ВСУ потеряют позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.

27 октября журналист Павел Зарубин, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, заявлял, что ВС России осталось взять под свой контроль треть Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР).

«Сейчас бои идут в самом Дзержинске, осталось освободить треть города. Эта часть полностью блокирована нашими войсками», — отмечал Зарубин.

Ранее глава ДНР поделился кадрами из Украинска.

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